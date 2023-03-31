Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Компания «Синара» опубликовала карту движения скоростного трамвая. Он появится в Ростове к 2028 году, согласно заключенному между холдингом и властями концессионному соглашению.
На первом этапе построят линию от улицы Станиславского до Левенцовского микрорайона, а также депо №1. Это планируется сделать до 2026 года. Второй этап завершится одновременно с первым. Он предусматривает возведение линии от пересечения улицы Горького с Буденновским проспектом до железнодорожной станции Сельмаш.
На третьем и четвертом этапе «Синара» построит в Ростове депо №2 и линии от Станиславского до Суворовского жилого района, от вокзала «Ростов Главный» до госпиталя ветеранов, а также от улицы Вити Черевичкина до старого аэропорта. Оба этапа подойдут к концу в 2028 году.
Напомним, концессия о модернизации трамвайной сети Ростова была подписана накануне, 30 марта. Проект оценивается в 61 миллиард рублей. Подписи под соглашением поставили губернатор Василий Голубев, сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко и гендиректор компании «Синара» Сергей Якушев. Власти уверены, что скоростной трамвай повысит качество пассажироперевозок населения.