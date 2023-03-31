На третьем и четвертом этапе «Синара» построит в Ростове депо №2 и линии от Станиславского до Суворовского жилого района, от вокзала «Ростов Главный» до госпиталя ветеранов, а также от улицы Вити Черевичкина до старого аэропорта. Оба этапа подойдут к концу в 2028 году.