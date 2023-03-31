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Published Сегодня, 15:24

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Updated Сегодня, 15:26

«Синара» показала схему скоростного трамвая, который появится в Ростове в 2028 году

31 марта 2023, 15:24
Фото: sinаrаtm.ru
«Синара» показала схему скоростного трамвая, который появится в Ростове в 2028 году
«Синара» составила актуальную схему движения скоростного трамвая в Ростове, его должны построить до 2028 года, сообщает пресс-служба холдинга.

Компания «Синара» опубликовала карту движения скоростного трамвая. Он появится в Ростове к 2028 году, согласно заключенному между холдингом и властями концессионному соглашению.

На первом этапе построят линию от улицы Станиславского до Левенцовского микрорайона, а также депо №1. Это планируется сделать до 2026 года. Второй этап завершится одновременно с первым. Он предусматривает возведение линии от пересечения улицы Горького с Буденновским проспектом до железнодорожной станции Сельмаш.

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Фото: sinаrаtm.ru

На третьем и четвертом этапе «Синара» построит в Ростове депо №2 и линии от Станиславского до Суворовского жилого района, от вокзала «Ростов Главный» до госпиталя ветеранов, а также от улицы Вити Черевичкина до старого аэропорта. Оба этапа подойдут к концу в 2028 году.

Напомним, концессия о модернизации трамвайной сети Ростова была подписана накануне, 30 марта. Проект оценивается в 61 миллиард рублей. Подписи под соглашением поставили губернатор Василий Голубев, сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко и гендиректор компании «Синара» Сергей Якушев. Власти уверены, что скоростной трамвай повысит качество пассажироперевозок населения.

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