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«Можно на байдарках сплавляться»: ростовчане заявили о сильном потопе в Нахичевани

3 апреля 2023, 15:23
Фото: ТГ rostov_glavniy
«Можно на байдарках сплавляться»: ростовчане заявили о сильном потопе

Ростовчане заявили о мощном коммунальном гейзере и подтоплении улиц в Нахичевани

В Ростове-на-Дону затопило дорогу на улице 13-я Линия днем в понедельник, 3 апреля, сообщили горожане в соцсетях.

Автор прогуливался по этой улице и увидел мощные потоки воды, затопившие проезжую часть. В целом это больше напоминало реку с сильным течением, которая огибала припаркованные автомобили.

«На 13-й Линии в Ростове все стабильно. Там снова открыли трассу для сплава на байдарках», — написал горожанин.

Часть Ростова подтопило из-за ливней
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Другие очевидцы стали публиковать фото и видео забившего на улице 20-я Линия коммунального гейзера, который и стал причиной подтоплений.

Ростовчане напомнили, что подобное происходит не в первый раз, а причиной является отсутствие ливневок и изношенные коммунальные сети. Рядом расположена школа, ученикам которой приходится придумывать способы перейти дорогу.

Ранее кипятком затопило улицу в Ростове-на-Дону днем 2 марта.

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