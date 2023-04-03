Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Автор прогуливался по этой улице и увидел мощные потоки воды, затопившие проезжую часть. В целом это больше напоминало реку с сильным течением, которая огибала припаркованные автомобили.
«На 13-й Линии в Ростове все стабильно. Там снова открыли трассу для сплава на байдарках», — написал горожанин.
Другие очевидцы стали публиковать фото и видео забившего на улице 20-я Линия коммунального гейзера, который и стал причиной подтоплений.
Ростовчане напомнили, что подобное происходит не в первый раз, а причиной является отсутствие ливневок и изношенные коммунальные сети. Рядом расположена школа, ученикам которой приходится придумывать способы перейти дорогу.
Ранее кипятком затопило улицу в Ростове-на-Дону днем 2 марта.