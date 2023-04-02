Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В сети появились снимки затопленного левого берега Дона. Кадры были опубликованы 1 апреля. Так, вода поднялась примерно на полметра, судя по затопленным лавочкам.
Снега выпало такое количество, что это привело к тому, что река вышла из берегов. При этом в самой донской столице о прошедшем накануне сильном снегопаде уже практически ничего не напоминает.
Напомним, 30 марта в Ростовской области выпал снег, который привел к коллапсу на трассе М-4 «Дон». Водители сообщили, что провели в плену на дороге 15 часов.