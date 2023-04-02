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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Базы отдыха на левом берегу Дона в Ростове затопило из-за тающего снега

2 апреля 2023, 08:22
Фото: Подслухано Сальск и Ростовская область
Из-за выпавшего снега затопило Левый берег Дона в Ростове

Левый берег реки Дон в Ростове затопило из-за тающего снега 1 апреля

Активное таяние выпавшего накануне снега в Ростове привело к подтоплению левого берега Дона, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В сети появились снимки затопленного левого берега Дона. Кадры были опубликованы 1 апреля. Так, вода поднялась примерно на полметра, судя по затопленным лавочкам.

Снега выпало такое количество, что это привело к тому, что река вышла из берегов. При этом в самой донской столице о прошедшем накануне сильном снегопаде уже практически ничего не напоминает.

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Напомним, 30 марта в Ростовской области выпал снег, который привел к коллапсу на трассе М-4 «Дон». Водители сообщили, что провели в плену на дороге 15 часов.

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