В центре Ростова, на ЗЖМ, левом берегу и Шолохова ограничат проезд 23 апреля

Согласно данным на портале администрации, забег начинается в 09.00 мск на Театральной площади, к старту необходимо прийти заранее. Первый этап будет длиться 40 минут, за это время бегуны преодолеют дистанцию до «Ростов-Арены». После отдыха продолжительностью 30 минут спортсмены приступят ко второму этапе маршрута и пробегут расстояние до парка имени Собино к 11.15 мск.