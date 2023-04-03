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В центре Ростова, на ЗЖМ, левом берегу и Шолохова ограничат проезд 23 апреля

3 апреля 2023, 15:03
Фото: 1MI
В центре Ростова, на ЗЖМ, левом берегу и Шолохова ограничат проезд 23 апреля
В Ростове на шесть часов 23 апреля перекроют проезд в пяти районах города из-за пробега «Ростовское кольцо», сведения об этом появились на портале администрации.

Власти напомнили, что в воскресенье, 23 апреля, в Ростове состоится ежегодный пробег «Ростовское кольцо», за шесть часов бега атлеты преодолеют десятки километров и посетят практически все районы города.

Согласно данным на портале администрации, забег начинается в 09.00 мск на Театральной площади, к старту необходимо прийти заранее. Первый этап будет длиться 40 минут, за это время бегуны преодолеют дистанцию до «Ростов-Арены». После отдыха продолжительностью 30 минут спортсмены приступят ко второму этапе маршрута и пробегут расстояние до парка имени Собино к 11.15 мск.

Уже в 11.40 мск начнется третий этап, легкоатлеты побегут к площади Гагарина по улицам Международной, Портовой, проспекту Стачки, Тургеневской и Мечникова.

После с 13.05 до 14.00 мск ростовчане и гости города пробегут от площади Гагарина к площади Воинской Славы по улицам Варфоломеева, Чехова, Текучева, 1-й Конной Армии, проспектам Сельмаш и Шолохова.

После 10-минутного перерыва атлеты пробегут последний из пяти этапов и вернутся на Театральную площадь к 15.00 мск.

Полный маршрут можно изучить в документе.

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