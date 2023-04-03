rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Жители в Шахтах пожаловались на грязную воду из-под крана

3 апреля 2023, 04:44
Фото: 1mi
В Шахтах Ростовской области из-под крана идет вода оранжевого цвета, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Жители города высказали свое недовольство качеством питьевой воды, которая идет из-под кранов. Они утверждают, что платят высокую стоимость за услугу, но получают воду низкого качества.

Появились вопросы о возможных последствиях для здоровья граждан и необходимости перерасчетов за услугу водоснабжения.

В Ростовской области ищут добровольцев для доставки еды, воды и топлива на М-4 «Дон»
Узнать подробнее

«Из-за такой воды может распространиться какая-нибудь зараза. Тем более не все жители города могут позволить себе купить бутилированную», — написал автор.

Ранее причиной загрязнения реки Кизетеринки и Кобяковской балки назвали «Ростовводоканал».

Читайте также:
В Ростовской области ищут добровольцев для доставки еды, воды и топлива на М-4 «Дон»«В прокуратуру!»: каменчан возмутил ответ «Истока» на жалобы о грязной воде
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Вода#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Более 200 рабочих эвакуируют из шахты «Обуховская» в Ростовской области
Вчера, 09:17
«По дому волна прошла, хорошо шарахнуло»: жители Ростова сообщили о мощном хлопке
Вчера, 06:11
Власти предупредили о военной технике на улицах В Ростовской области
Вчера, 06:45
Два крупных предприятия из Ростовской области попали под санкции Зеленского
1 апреля 13:43
Для трех городов Ростовской области закупят 40 электробусов в 2023 году
Вчера, 07:44
Власти Ростова прокомментировали скандал с набором первоклассников в школу Левенцовки
Вчера, 05:25