Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:48
Жители города высказали свое недовольство качеством питьевой воды, которая идет из-под кранов. Они утверждают, что платят высокую стоимость за услугу, но получают воду низкого качества.
Появились вопросы о возможных последствиях для здоровья граждан и необходимости перерасчетов за услугу водоснабжения.
«Из-за такой воды может распространиться какая-нибудь зараза. Тем более не все жители города могут позволить себе купить бутилированную», — написал автор.
Ранее причиной загрязнения реки Кизетеринки и Кобяковской балки назвали «Ростовводоканал».