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«Аплодирую стоя»: ростовчане высказались о приговоре экс-мэру Новочеркасска

5 апреля 2023, 05:14
Фото: 1mi

Ростовчане назвали потрясающей новостью приговор экс-мэру Новочеркасска Зюзину

В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Напомним, что Зюзина задержали несколько лет назад по подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона рублей за помощь застройщику. В результате фигуранта оштрафовали, но прокуратура обжаловала это решение.

Теперь первоначальный приговор отменили и посадили обвиняемого в колонию на восемь лет. В соцсетях пользователей устроило такое наказание.

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«Потрясающая новость, побольше бы таких новостей», — пишут ростовчане.

«Коррупция — это опухоль, которую нужно удалить навсегда», — говорится в комментариях.

«Аплодирую стоя прокуратуре», — заявляют местные жители.

«Мы про него уже забыли, а сейчас точно забудем», — сообщают пользователи.

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