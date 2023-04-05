Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Напомним, что Зюзина задержали несколько лет назад по подозрению в получении взятки в 2,5 миллиона рублей за помощь застройщику. В результате фигуранта оштрафовали, но прокуратура обжаловала это решение.
Теперь первоначальный приговор отменили и посадили обвиняемого в колонию на восемь лет. В соцсетях пользователей устроило такое наказание.
«Потрясающая новость, побольше бы таких новостей», — пишут ростовчане.
«Коррупция — это опухоль, которую нужно удалить навсегда», — говорится в комментариях.
«Аплодирую стоя прокуратуре», — заявляют местные жители.
«Мы про него уже забыли, а сейчас точно забудем», — сообщают пользователи.