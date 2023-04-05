Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
«Почта России» выставила на торги часть принадлежащих ей помещений в здании бывшей типографии «Молот». Оно находится на улице Доватора, №142а/37. Площадь помещений, выставленных на продажу, составляет более двух тысяч квадратных метров. Они располагаются на трех этажах.
Раньше в помещениях находились типографские цеха. Сейчас же, как указывает собственник, они могут использоваться для коммерческих целей.
Начальная цена составляет 24 миллиона рублей.
Сами торги состоятся 11 апреля.
Ранее бывший завод Минобороны РФ в Ростовской области продали за полцены.