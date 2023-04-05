«Почта России» выставила на торги часть принадлежащих ей помещений в здании бывшей типографии «Молот». Оно находится на улице Доватора, №142а/37. Площадь помещений, выставленных на продажу, составляет более двух тысяч квадратных метров. Они располагаются на трех этажах.