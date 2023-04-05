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«Почта России» продает бывшее здание типографии «Молот» в Ростове

5 апреля 2023, 16:06
Фото: Российский аукционный дом
Бывшее здание типографии "Молот"
В Ростове на торги выставлено бывшее здание типографии «Молот», сообщение об этом появилось на сайте Российского аукционного дома.

«Почта России» выставила на торги часть принадлежащих ей помещений в здании бывшей типографии «Молот». Оно находится на улице Доватора, №142а/37. Площадь помещений, выставленных на продажу, составляет более двух тысяч квадратных метров. Они располагаются на трех этажах.

Раньше в помещениях находились типографские цеха. Сейчас же, как указывает собственник, они могут использоваться для коммерческих целей.

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Начальная цена составляет 24 миллиона рублей.

Сами торги состоятся 11 апреля.

Ранее бывший завод Минобороны РФ в Ростовской области продали за полцены.

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