Ростовчан попросили готовиться к неделе дождей

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В среду, 5 апреля, будет облачно с температурой воздуха 18 градусов и скоростью ветра пять метров в секунду. Ночью начнутся дожди, которые будут продолжаться до следующей недели.
С четверга по воскресенье средняя температура будет составлять около 14 градусов. Ветер может стихнуть, но при выходе на улицу придется брать с собой зонт.
В понедельник воздух прогреется до 16 градусов, во вторник — до 15. Дождливая погода сохранится, а ветер усилится до 7 метров в секунду.
По ночам температура будет опускаться до семи градусов.
Ранее режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области.