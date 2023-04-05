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Ростовчан попросили готовиться к неделе дождей

5 апреля 2023, 06:50
Фото: Jules Grandgagnage/cc by sa/wikimedia.org
Ростовчан попросили готовиться к неделе дождей

Ростовчан попросили готовиться к неделе дождей с 6 апреля

В Ростове-на-Дону совсем скоро начнется настоящий сезон дождей и может похолодать, сообщили в Гидрометцентре.

В среду, 5 апреля, будет облачно с температурой воздуха 18 градусов и скоростью ветра пять метров в секунду. Ночью начнутся дожди, которые будут продолжаться до следующей недели.

С четверга по воскресенье средняя температура будет составлять около 14 градусов. Ветер может стихнуть, но при выходе на улицу придется брать с собой зонт.

Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области
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В понедельник воздух прогреется до 16 градусов, во вторник — до 15. Дождливая погода сохранится, а ветер усилится до 7 метров в секунду.

По ночам температура будет опускаться до семи градусов.

Ранее режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области.

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