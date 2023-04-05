Напомним, на днях в Ростове разгорелся скандал вокруг школы №115 в Левенцовке. Это единственное среднеобразовательное учреждение в микрорайоне. Там стали массово отказывать родителям первоклассников в принятии детей на учебу. В школе заявили о нехватке мест. Власти Ростова предложили родителям в качестве альтернативы отправить детей учиться в школы №117, №112 и №103.