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Ростовчанам предложили жаловаться в прокуратуру из-за отказа школ в приеме детей

5 апреля 2023, 13:25
Фото: 1MI
Ростовчанам предложили жаловаться в прокуратуру из-за отказа школ в приеме детей
Прокуратура рассмотрит жалобы ростовчан на необоснованный отказ в приеме детей в школу, сообщается на сайте администрации города.

В пятницу, 7 апреля, прокуратура Ростова проведет «горячую линию» с горожанами. На нее могут обращаться родители, чьим детям необоснованно отказали в принятии в образовательные учреждения.

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Консультация надзорного органа будет длиться с 09.00 по мск до 16.45 мск. Номер для связи — 8 863 210 55 01.

Напомним, на днях в Ростове разгорелся скандал вокруг школы №115 в Левенцовке. Это единственное среднеобразовательное учреждение в микрорайоне. Там стали массово отказывать родителям первоклассников в принятии детей на учебу. В школе заявили о нехватке мест. Власти Ростова предложили родителям в качестве альтернативы отправить детей учиться в школы №117, №112 и №103.

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