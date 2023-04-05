Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В пятницу, 7 апреля, прокуратура Ростова проведет «горячую линию» с горожанами. На нее могут обращаться родители, чьим детям необоснованно отказали в принятии в образовательные учреждения.
Консультация надзорного органа будет длиться с 09.00 по мск до 16.45 мск. Номер для связи — 8 863 210 55 01.
Напомним, на днях в Ростове разгорелся скандал вокруг школы №115 в Левенцовке. Это единственное среднеобразовательное учреждение в микрорайоне. Там стали массово отказывать родителям первоклассников в принятии детей на учебу. В школе заявили о нехватке мест. Власти Ростова предложили родителям в качестве альтернативы отправить детей учиться в школы №117, №112 и №103.