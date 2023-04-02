rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Власти предложили зачислить первоклассников из Левенцовки в три другие школы Ростова

2 апреля 2023, 18:01
Фото: 1MI
Первоклассников из Левенцовки могут зачислить в три другие школы Ростова
Вместо школы №115 первоклассников из Левенцовки могут зачислить в три другие школы Ростова, заявила пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

Скандал разразился вокруг набора первоклассников в школу №115 в Левенцовском микрорайоне Ростова. Из-за нехватки мест учебное заведение стало отказывать родителям в зачислении туда детей. Родители оказались недовольны тем, что теперь вынуждены искать другие школы.

Ситуацию прокомментировала глава пресс-службы администрации Ростова Мария Петрова. По ее словам, 1 апреля школа №115 приняла 236 детей. Те дети, для которых не осталось мест, могут учиться в близлежащих школах №117, №112 и №103.

В Ростове школа №115 отказалась принять детей в 1-й класс из-за нехватки мест
Узнать подробнее

Петрова заявила, что проблема нехватки мест в школах должна решиться после строительства в микрорайоне новой школы. Детей туда переведут уже сформированными классами.

Напомним, в прошлом году с аналогичной проблемой столкнулась школа №75 в Ростове, однако для нее закупили уже два модульных здания. Последнее из них откроют к 1 сентября этого года.

Читайте также:
Власти Ростова прокомментировали скандал с набором первоклассников в школу ЛевенцовкиВ Ростове школа №115 отказалась принять детей в 1-й класс из-за нехватки местЭксперт рассказал, как в школах Ростова надо приучать детей к общественному труду
#Дети#Виктория Прутковская#Школа#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Более 200 рабочих эвакуируют из шахты «Обуховская» в Ростовской области
Сегодня, 09:17
«По дому волна прошла, хорошо шарахнуло»: жители Ростова сообщили о мощном хлопке
Сегодня, 06:11
Власти предупредили о военной технике на улицах В Ростовской области
Сегодня, 06:45
Два крупных предприятия из Ростовской области попали под санкции Зеленского
Вчера, 13:43
Для трех городов Ростовской области закупят 40 электробусов в 2023 году
Сегодня, 07:44
Власти Ростова прокомментировали скандал с набором первоклассников в школу Левенцовки
Сегодня, 05:25