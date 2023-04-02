Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Скандал разразился вокруг набора первоклассников в школу №115 в Левенцовском микрорайоне Ростова. Из-за нехватки мест учебное заведение стало отказывать родителям в зачислении туда детей. Родители оказались недовольны тем, что теперь вынуждены искать другие школы.
Ситуацию прокомментировала глава пресс-службы администрации Ростова Мария Петрова. По ее словам, 1 апреля школа №115 приняла 236 детей. Те дети, для которых не осталось мест, могут учиться в близлежащих школах №117, №112 и №103.
Петрова заявила, что проблема нехватки мест в школах должна решиться после строительства в микрорайоне новой школы. Детей туда переведут уже сформированными классами.
Напомним, в прошлом году с аналогичной проблемой столкнулась школа №75 в Ростове, однако для нее закупили уже два модульных здания. Последнее из них откроют к 1 сентября этого года.