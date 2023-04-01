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Published Сегодня, 17:07

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Updated Сегодня, 17:09

В Ростове школа №115 отказалась принять детей в 1-й класс из-за нехватки мест

1 апреля 2023, 17:07
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове школа №115 отказалась принять детей в 1-й класс из-за нехватки мест
В Ростове единственная школа Левенцовки не смогла справиться с потоком родителей, желающих отдать детей на обучение, подробностями поделились местные СМИ.

В субботу, 1 апреля, под школой №115, расположенной в Левенцовском районе на западе Ростова, собрались десятки родителей, которые пытались записать детей на обучение в первый класс.

Портал 161.py рассказал, что, по словам местных жителей, школа на улице Жданова отказала в приеме, едва открыв набор для первоклассников. Родители сообщили, что в образовательном учреждении отказ в приеме детей объяснили нехваткой мест, которых фактически не осталось после записи льготников.

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Одна из ростовчанок поделилась, что заявления через «Госуслуги» начали принимать в 00.00 мск, а оригиналы документов в школе ждали с 10.00 до 16.00 мск. Женщина отдельно уточнила, что образовательное учреждение обещало в обязательном порядке принять детей по прописке, но этого не произошло.

«На Левенцовке одна-единственная школа, а дома строят и строят, а дети в школу и в сады попасть не могут», — цитирует одну из матерей издание.

По предварительной информации, в школу на 2023-2024 учебный год собрались набрать семь первых классов с 245 учениками. Информация о произошедшем пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Напомним, в прошлом году с аналогичной проблемой столкнулась школа №75, однако для нее закупили уже два модульных здания. Последнее собираются открыть к 1 сентября.

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