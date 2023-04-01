В Ростове школа №115 отказалась принять детей в 1-й класс из-за нехватки мест

Одна из ростовчанок поделилась, что заявления через «Госуслуги» начали принимать в 00.00 мск, а оригиналы документов в школе ждали с 10.00 до 16.00 мск. Женщина отдельно уточнила, что образовательное учреждение обещало в обязательном порядке принять детей по прописке, но этого не произошло.