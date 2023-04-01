В Ростове школа №115 отказалась принять детей в 1-й класс из-за нехватки мест

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
В субботу, 1 апреля, под школой №115, расположенной в Левенцовском районе на западе Ростова, собрались десятки родителей, которые пытались записать детей на обучение в первый класс.
Портал 161.py рассказал, что, по словам местных жителей, школа на улице Жданова отказала в приеме, едва открыв набор для первоклассников. Родители сообщили, что в образовательном учреждении отказ в приеме детей объяснили нехваткой мест, которых фактически не осталось после записи льготников.
Одна из ростовчанок поделилась, что заявления через «Госуслуги» начали принимать в 00.00 мск, а оригиналы документов в школе ждали с 10.00 до 16.00 мск. Женщина отдельно уточнила, что образовательное учреждение обещало в обязательном порядке принять детей по прописке, но этого не произошло.
«На Левенцовке одна-единственная школа, а дома строят и строят, а дети в школу и в сады попасть не могут», — цитирует одну из матерей издание.
По предварительной информации, в школу на 2023-2024 учебный год собрались набрать семь первых классов с 245 учениками. Информация о произошедшем пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Напомним, в прошлом году с аналогичной проблемой столкнулась школа №75, однако для нее закупили уже два модульных здания. Последнее собираются открыть к 1 сентября.