Сити-менеджер Ростова поручил подключить школы к «Безопасному городу» к 1 сентября

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Начальник управления образования города Виктория Чернышова представила на заседании доклад, согласно которому в Ростове ведутся работы по обеспечению мер безопасности в донских школах. Все 286 объектов образования на территории школы разбили на четыре категории опасности, большая часть учреждений попала во II и III категории опасности — 56 и 183 организации соответственно.
Виктория Чернышова уточнила, что в настоящий момент образовательные учреждения на 100% оснащены необходимыми камерами видеонаблюдения, рамками металлодетекторов, системами контроля доступа, тревожными кнопками и ограждениями.
Начальник управления образования уточнила, что не полностью удалось выполнить работы по системам оповещения о ЧС и охранной сигнализации. В этих направлениях показатели оснащенности составляют 92% и 29%, но власти собираются достигнуть планового показателя в сентябре этого года.
Что касается системы «Безопасный город», все школы должны войти в систему до начала нового учебного года — в августе 2023 года. На эти цели выделили более 12 миллионов рублей, которые направят на покупку дополнительных цифровых камер, интеграцию в систему.
«Доведите до руководителей школ, что и сотрудники полиции, и администрация смогут видеть в режиме реального времени видеть, что там происходит. Это позволит нам в максимально короткие принимать правильные управленческие решения», — добавил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Ранее в Ростове обсудили качество городских дорог.