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Published Сегодня, 15:38

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Updated Сегодня, 15:40

Сити-менеджер Ростова поручил подключить школы к «Безопасному городу» к 1 сентября

1 апреля 2023, 15:38
Фото: pxhere.com
Сити-менеджер Ростова поручил подключить школы к «Безопасному городу» к 1 сентября
В Ростове камеры видеонаблюдения на территории школ собираются подключить к системе «Безопасный город», об этом рассказали в ходе заседания коллегии Администрации города.

Начальник управления образования города Виктория Чернышова представила на заседании доклад, согласно которому в Ростове ведутся работы по обеспечению мер безопасности в донских школах. Все 286 объектов образования на территории школы разбили на четыре категории опасности, большая часть учреждений попала во II и III категории опасности — 56 и 183 организации соответственно.

Виктория Чернышова уточнила, что в настоящий момент образовательные учреждения на 100% оснащены необходимыми камерами видеонаблюдения, рамками металлодетекторов, системами контроля доступа, тревожными кнопками и ограждениями.

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Начальник управления образования уточнила, что не полностью удалось выполнить работы по системам оповещения о ЧС и охранной сигнализации. В этих направлениях показатели оснащенности составляют 92% и 29%, но власти собираются достигнуть планового показателя в сентябре этого года.

Что касается системы «Безопасный город», все школы должны войти в систему до начала нового учебного года — в августе 2023 года. На эти цели выделили более 12 миллионов рублей, которые направят на покупку дополнительных цифровых камер, интеграцию в систему.

«Доведите до руководителей школ, что и сотрудники полиции, и администрация смогут видеть в режиме реального времени видеть, что там происходит. Это позволит нам в максимально короткие принимать правильные управленческие решения», — добавил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Ранее в Ростове обсудили качество городских дорог.

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