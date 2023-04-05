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Ростовский «Донавтовокзал» хочет за свой счет построить вокзал в Мариуполе

5 апреля 2023, 12:55
Фото: Ліонкінг/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Ростовский «Донавтовокзал» хочет за свой счет построить вокзал в Мариуполе

Ростовский «Донавтовокзал» хочет инвестировать в новый автовокзал в Мариуполе

Ростовский «Донавтовокзал» инвестирует средства в строительство нового вокзала в Мариуполе, пишут донецкие СМИ.

«Донавтовокзал» рассматривает возможность инвестирования в строительство нового автовокзала в Мариуполе. По информации «Донецкого агентства новостей», компания хочет возвести автовокзальный комплекс за счет собственных средств.

Сейчас проект находится на этапе обсуждения и проработки. «Донавтовокзал» ведет переговоры с ГК «Корпорация развития Донбасса» и властями Мариуполя.

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После определения формы участия инвестора в реализации проекта, «Донавтовокзал» направит соответствующие предложения по инвестиционной инициативе.

Ранее сообщалось, что Ростов, Мариуполь и Бердянск могут стать частью единой портовой системы.

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