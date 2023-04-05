Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
«Донавтовокзал» рассматривает возможность инвестирования в строительство нового автовокзала в Мариуполе. По информации «Донецкого агентства новостей», компания хочет возвести автовокзальный комплекс за счет собственных средств.
Сейчас проект находится на этапе обсуждения и проработки. «Донавтовокзал» ведет переговоры с ГК «Корпорация развития Донбасса» и властями Мариуполя.
После определения формы участия инвестора в реализации проекта, «Донавтовокзал» направит соответствующие предложения по инвестиционной инициативе.
Ранее сообщалось, что Ростов, Мариуполь и Бердянск могут стать частью единой портовой системы.