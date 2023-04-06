Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
По информации СМИ, в Ростовской области под подозрение ФСБ попали 32 судьи и чиновника. Они, предположительно, связаны с коррупционной схемой по вынесению «нужных» приговоров. Фигурантами уголовного дела, пишут источники, стали председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова. В их домах, а также в районных судах Ростова якобы уже прошли обыски. Оперативные мероприятия, как пишут местные издания, могут растянуться на весь апрель.
В соцсетях ростовчане недоумевают, что подтолкнуло судей на взяточничество: «У них вроде зарплаты немаленькие, пенсии, соцобеспечение солидное, чего не хватало? Ну как тут не вспомнить бессмертное Грибоедовское „Горе от ума“!».
«Насколько глупые служители Фемиды нынче! Находясь на коррупционно емких государственных позициях, необходимо понимать, что органами безопасности регулярно проводятся негласные мероприятия. И, если ты участвуешь в коррупционных схемах, то вопрос твоего отъезда в места тапочко-швейного промысла — дело времени».
Также многие написали, что им стыдно за местную судебную систему: «Какой стыд! Противно!», «Позорище на всю страну! Неужели никто не знал об этом?».
«Давно пора очистить судебные Авгиевы конюшни. Они совсем края потеряли от собственной неприкосновенности», «Как такие люди могли судьбу других людей решать? Необходимо найти, кому они „нужные“ и „ненужные“ приговоры там выносили», — пишут ростовчане.
Официальных подробностей о коррупционном деле в отношении ростовских судей пока не поступало.
Ранее СМИ сообщили, что председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву лишили статуса судьи. Это необходимо, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности.