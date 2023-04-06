По информации СМИ, в Ростовской области под подозрение ФСБ попали 32 судьи и чиновника. Они, предположительно, связаны с коррупционной схемой по вынесению «нужных» приговоров. Фигурантами уголовного дела, пишут источники, стали председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова. В их домах, а также в районных судах Ростова якобы уже прошли обыски. Оперативные мероприятия, как пишут местные издания, могут растянуться на весь апрель.