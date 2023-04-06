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Published Сегодня, 12:37

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Updated Сегодня, 12:39

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Эксперт рассказал, что делать ростовчанам, чтобы снизить размер платы за ЖКХ

6 апреля 2023, 12:37
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, что делать ростовчанам, чтобы снизить оплату за ЖКХ

Эксперт Владислав Махмудов рассказал, как снизить размер платы за ЖКХ в Ростове

Начисления коммунальных платежей вызывают много вопросов у ростовчан. Однако в случае возникновения подозрений на странные дополнительные начисления, человек сперва должен сам проявить инициативу, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Собеседник отмечает, что в Ростовское отделение Общероссийского общественного движения в защиту прав потребителей, поступает много жалоб от ростовчан на странные дополнительные платежи в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

Однако, спикер подчеркивает, что, получив разъяснение, многие люди понимают — начисления проведены верно.

«Прежде чем обращаться за помощью в общественные организации или подавать иск в суд, человек сперва сам должен проявить инициативу», — уверен Владислав Махмудов.

По словам эксперта, для начала следует обратиться в управляющую компанию за разъяснением факта начисленного платежа.

Одновременно, приложив к заявлению квитанцию на оплату, можно написать заявление в Госжилинспекцию с просьбой разъяснить, по какой причине произошло данное доначисление. Также можно обратиться в прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку.

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Фото: 1MI

Только после соблюдения таких процедур, имея на руках разъяснительные письменные ответы, в случае несогласия с ними, следует обращаться за помощью в общественные организации или подавать иск в суд.

«Как правило, в этом вопросе часто присутствует человеческий фактор — банальная невнимательность граждан. Поэтому в большинстве случаев, когда к нам обращаются по вопросам начисления коммунальных платежей, мы проводим разъяснительную работу», — резюмирует собеседник.

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