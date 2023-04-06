Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Собеседник отмечает, что в Ростовское отделение Общероссийского общественного движения в защиту прав потребителей, поступает много жалоб от ростовчан на странные дополнительные платежи в квитанциях на оплату коммунальных услуг.
Однако, спикер подчеркивает, что, получив разъяснение, многие люди понимают — начисления проведены верно.
«Прежде чем обращаться за помощью в общественные организации или подавать иск в суд, человек сперва сам должен проявить инициативу», — уверен Владислав Махмудов.
По словам эксперта, для начала следует обратиться в управляющую компанию за разъяснением факта начисленного платежа.
Одновременно, приложив к заявлению квитанцию на оплату, можно написать заявление в Госжилинспекцию с просьбой разъяснить, по какой причине произошло данное доначисление. Также можно обратиться в прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку.
Только после соблюдения таких процедур, имея на руках разъяснительные письменные ответы, в случае несогласия с ними, следует обращаться за помощью в общественные организации или подавать иск в суд.
«Как правило, в этом вопросе часто присутствует человеческий фактор — банальная невнимательность граждан. Поэтому в большинстве случаев, когда к нам обращаются по вопросам начисления коммунальных платежей, мы проводим разъяснительную работу», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, как управляющие компании махинациями вытряхивают деньги из ростовчан.