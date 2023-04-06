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Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

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Три района в Ростове-на-Дону почти на две недели останутся без горячей воды

6 апреля 2023, 05:25
Фото: 1mi
Часть жителей Ростова-на-Дону с 17 по 28 апреля останется без горячей воды из-за гидравлической опрессовки сетей, сообщают Ростовские тепловые сети.

В зоне ограничения окажутся район проспекта Ленина, СЖМ и Темерник. В частности, речь идет об улицах Капустина, Пацаева, бульваре Комарова, Стартовая, Каракумская, Текучева, Мечникова, Стадионная.

Это затронет улицы Лелюшенко, Миронова, Планетная, Орбитальная, Венеры, Думенко, Нансена, Ахтарский, Шеболдаева. На тех участках, которые выдержат испытания, возобновят подачу воды. 

Жители в Шахтах пожаловались на грязную воду из-под крана
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Местных жителей просят в случае обнаружения течи, размыва грунта или дороги не приближаться к месту дефекта. 

Ранее жители в Шахтах пожаловались на грязную воду из-под крана.

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