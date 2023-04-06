Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В зоне ограничения окажутся район проспекта Ленина, СЖМ и Темерник. В частности, речь идет об улицах Капустина, Пацаева, бульваре Комарова, Стартовая, Каракумская, Текучева, Мечникова, Стадионная.
Это затронет улицы Лелюшенко, Миронова, Планетная, Орбитальная, Венеры, Думенко, Нансена, Ахтарский, Шеболдаева. На тех участках, которые выдержат испытания, возобновят подачу воды.
Местных жителей просят в случае обнаружения течи, размыва грунта или дороги не приближаться к месту дефекта.
Ранее жители в Шахтах пожаловались на грязную воду из-под крана.