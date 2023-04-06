Увольнение начальника МРЭО Ростовской области Рындина связывают с поборами с беженцев

По данным издания, в поборах участвовали подчиненные Рындина, которые действительно могли помочь с оформлением, их схема бы продолжала работать, если бы в какой-то момент на переоформление не привезли автомобиль и документы сотрудника ФСБ, погибшего во время службы на Донбассе.