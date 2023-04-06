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Увольнение начальника МРЭО Ростовской области Рындина связывают с поборами с беженцев

6 апреля 2023, 12:18
Фото: 1MI
Увольнение начальника МРЭО Ростовской области связывают с поборами с беженцев
В Ростове увольнение начальника ростовского МРЭО Ивана Рындина объяснили поборами с беженцев за оформление автомобилей, об этом рассказали городские СМИ.

Портал 161.py со ссылкой на собственный источник рассказал, что уволившийся в начале апреля начальник МРЭО Ростовской области Иван Рындин покинул свой пост за два года до пенсии из-за угрозы антикоррупционного расследования.

Источник напомним, что беженцам из ЛДНР должны были предоставлять бесплатную услугу по оформлению автомобилей, однако их заставили простаивать в бесконечных очередях, отказывали в талонах, а после к изнуренным ожиданием людям подходили граждане, предлагающие помочь с оформлением документов за пять тысяч рублей.

Начальник МРЭО ГИБДД Ростовской области Иван Рындин уволился, не дослужив до пенсии
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По данным издания, в поборах участвовали подчиненные Рындина, которые действительно могли помочь с оформлением, их схема бы продолжала работать, если бы в какой-то момент на переоформление не привезли автомобиль и документы сотрудника ФСБ, погибшего во время службы на Донбассе.

«Машину погибшего коллеги сотрудников ФСБ пригнали в Ростов, но переоформили задним числом. Силовики начали проверку и вышли на схему», — сообщило СМИ со ссылкой на источник, добавив, что Рындина попросили покинуть пост. Возбуждение уголовного дела пока не обсуждалось.

В ГИБДД по Ростовской области изданию эту информацию прокомментировать не смогли, и теперь журналисты ожидают официальную информацию от пресс-службы ГУ МВД.

Ранее ростовчане заработали крупные штрафы за производство аппаратуры, позволяющей сдать теоретическую часть экзамена по вождению.

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