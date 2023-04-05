Ростовчан оштрафовали на 200 тысяч рублей за производство шпионской аппаратуры

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
В среду, 5 апреля, силовики объявили, что к уголовной ответственности привлекли двух ростовчан, причастных к незаконному распространению технических спецсредств, позволяющих осуществлять прием информации.
Сотрудники ФСБ установили, что фигуранты дела незаконно собрали и сбыли замаскированные спецсредства мужчине, который пытался сдать теорию по вождению для получения водительских прав в МРЭО Азова.
Сейчас ростовчан признали виновными и оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого.
Ранее в Ростовской области возбудили дело против дончане, который долгое время не мог сдать на права и использовал на экзамене шпионскую аппаратуру.