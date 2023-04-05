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Ростовчан оштрафовали на 200 тысяч рублей за производство шпионской аппаратуры

5 апреля 2023, 08:29
Фото: 1MI
Ростовчан оштрафовали на 200 тысяч рублей за производство шпионской аппаратуры
Двух ростовчан оштрафовали за производство и продажу шпионского оборудования, помогающего сдать экзамен на права, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

В среду, 5 апреля, силовики объявили, что к уголовной ответственности привлекли двух ростовчан, причастных к незаконному распространению технических спецсредств, позволяющих осуществлять прием информации.

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Сотрудники ФСБ установили, что фигуранты дела незаконно собрали и сбыли замаскированные спецсредства мужчине, который пытался сдать теорию по вождению для получения водительских прав в МРЭО Азова.

Сейчас ростовчан признали виновными и оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого.

Ранее в Ростовской области возбудили дело против дончане, который долгое время не мог сдать на права и использовал на экзамене шпионскую аппаратуру.

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