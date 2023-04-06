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В Ростове пройдут массовые отключения света из-за ремонта с 6 и по 7 апреля

6 апреля 2023, 06:17
Фото: 1MI
В Ростове пройдут массовые отключения света из-за ремонта с 6 по 7 апреля
В Ростове-на-Дону в четверг и пятницу, 6 и 7 апреля, будут отключать электричество на нескольких улицах, сообщили в Донэнего.

В четверг на день без света остались улицы Ереванская, 37-я линия, Кагальницкая, Тюхряева, Рябышева, Вити Черевичкина, 34-я линия, 36-я линия. Также это касается улиц 20-я линия, Ченцова, Королева, Добровольского.

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В пятницу ограничения введут на улицах Инструментальная, Промышленная, Металлургическая, Новая, Селиванова, Ищенко, Ивахненко. Света не будет в переулках Деревообделочный, Столярный, Бакинский и на проспекте Шолохова.

Добавим, что в это время пройдут работы на оборудовании.

Ранее более 24 тыс человек оставались без света в Ростовской области после снегопада.

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