Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
В четверг на день без света остались улицы Ереванская, 37-я линия, Кагальницкая, Тюхряева, Рябышева, Вити Черевичкина, 34-я линия, 36-я линия. Также это касается улиц 20-я линия, Ченцова, Королева, Добровольского.
В пятницу ограничения введут на улицах Инструментальная, Промышленная, Металлургическая, Новая, Селиванова, Ищенко, Ивахненко. Света не будет в переулках Деревообделочный, Столярный, Бакинский и на проспекте Шолохова.
Добавим, что в это время пройдут работы на оборудовании.
Ранее более 24 тыс человек оставались без света в Ростовской области после снегопада.