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Published Сегодня, 17:20

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Судей из Ростова сажают под арест, а в городе решили обойтись без «Ночных снайперов»

7 апреля 2023, 17:20
Фото: Jmann7702/cc0/wikimedia.org
В Ростовской области продолжают арестовывать судей и отменять концерты из-за политики
Ростовские власти рассказали о планах благоустройства переулка Газетный, также в городе отменили концерт певицы Дианы Арбениной, а коррупционный скандал вокруг судей региона приобрел нового фигуранта.

Благоустройство Газетного

Власти Ростова сообщили, что в апреле хотят заняться благоустройством пешеходной зоны в переулке Газетном. Работы затронут участок от Красноармейской до Горького. Благоустройство предполагает создание зон отдыха и площадки для проведения мероприятий.

Известно, что работами займется «Группа Агроком». Там рассказали, что планируют заменить в переулке дорожное покрытие, установить малые архитектурные формы с арт-объектами, озеленить территорию и обновить освещение.

На земляные работы уйдет два месяца, а на озеленение и декорирование — еще три.

Сумма вложений в благоустройство Газетного не раскрывается.

Благоустройство ГазетногоБлагоустройство Газетного
Благоустройство Газетного
Фото: rostov-gorod.ru
В апреле в Ростове начнут благоустройство пешеходной зоны в переулке Газетном
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Без «Ночных снайперов»

9 июня в Ростове должен был состояться концерт группы «Ночные снайперы», ее лидером является певица Диана Арбенина. Однако мероприятие решено было отменить из-за политических высказываний артистки. Арбенина выступает против спецоперации на Украине.

Изначально с идеей отменить концерт выступила часть ростовчан. На их обращения отреагировал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Он заявил, что артисты, не поддерживающие армию России, не должны зарабатывать на развлекательных мероприятиях в Ростове.

СМИ пишут, что концерт, в итоге, действительно отменили. Однако в интернете билеты на него все еще продаются. Сама группа никаких заявлений об отмене выступления не делала. Однако уведомила о переносе концертов в других городах — Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти. По каким причинам там не состоятся выступления, не уточняется.

Без «Ночных снайперов»Без «Ночных снайперов»
Без «Ночных снайперов»
Фото: Михаил Федин/cc by sa/wikimedia.org
В Ростове-на-Дону отменили концерт Дианы Арбениной
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Новый фигурант

На сайте Басманного суда Москвы появилась информация об избрании меры пресечения для начальника Управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. СМИ сообщили, что его арестовали на два месяца в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Ходатайство об избрании меры пресечения суд удовлетворил 5 апреля. Ранее СМИ сообщали, что вместе с Рощевским подозреваемыми по уголовному делу проходят председатель Совета судей Татьяна Юрова и председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва.

На сайте Басманного суда Москвы появилась информация об избрании меры пресечения для начальника Управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского.На сайте Басманного суда Москвы появилась информация об избрании меры пресечения для начальника Управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского.
На сайте Басманного суда Москвы появилась информация об избрании меры пресечения для начальника Управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского.
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