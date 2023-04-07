СМИ пишут, что концерт, в итоге, действительно отменили. Однако в интернете билеты на него все еще продаются. Сама группа никаких заявлений об отмене выступления не делала. Однако уведомила о переносе концертов в других городах — Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Тольятти. По каким причинам там не состоятся выступления, не уточняется.