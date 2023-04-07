В апреле в Ростове начнут благоустройство пешеходной зоны в переулке Газетном

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Пресс-служба «Группы Агроком» поделилась с порталом «Ъ», что уже в апреле в центре Ростова рабочие приступят к благоустройству пешеходной зоны в Газетном, которая будет включать в себя зоны отдыха и площадку для проведения мероприятий.
В ходе благоустройства подрядчики заменят дорожное покрытие, установят малые архитектурные формы с арт-объектами, озеленят территорию, изменят освещение в переулке. На земляные работы запланировано потратить два месяца, а в течение трех месяцев будут закончены озеленение и декорирование зоны. Сколько средств будет потрачено на реализацию проекта в компании сообщать не стали.
Между тем, «Группа Агроком» собиралась создать такую зону в районе табачной фабрики более пяти лет назад, но компания не могла реализовать инициативу до того, как переулок получил статус пешеходной зоны.
Ранее сообщалось, что Газетный получит статус пешеходной зоны к 2025 году.