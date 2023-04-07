В апреле в Ростове начнут благоустройство пешеходной зоны в переулке Газетном

В ходе благоустройства подрядчики заменят дорожное покрытие, установят малые архитектурные формы с арт-объектами, озеленят территорию, изменят освещение в переулке. На земляные работы запланировано потратить два месяца, а в течение трех месяцев будут закончены озеленение и декорирование зоны. Сколько средств будет потрачено на реализацию проекта в компании сообщать не стали.