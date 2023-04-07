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Ударом в сердце убил друга пьяный житель Ростовской области

7 апреля 2023, 15:44
Фото: 1MI
Житель Ростовской области ножом убил друга во время застолья
Житель Таганрога во время застолья убил друга ножом, рассказали в Следственном комитете России по Ростовской области.

В Таганроге 35-летнего местного жителя арестовали по подозрению в убийстве. Накануне обвиняемый у себя дома устроил алкогольное застолье со своим 32-летним другом. Однако вечеринка постепенно переросла в ссору. В результате хозяин дома нанес гостю один удар в сердце. Рана была настолько глубокой, что мужчина умер сразу.

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Убийца был задержан прямо на месте происшествия. Сейчас он находится под стражей.

Ранее жительница Ростовской области в ходе застолья убила приятеля.

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#Алина Заярная#Происшествие#Происшествия#Общество#Новости#Таганрог#Ростовская область
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