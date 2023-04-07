В Таганроге 35-летнего местного жителя арестовали по подозрению в убийстве. Накануне обвиняемый у себя дома устроил алкогольное застолье со своим 32-летним другом. Однако вечеринка постепенно переросла в ссору. В результате хозяин дома нанес гостю один удар в сердце. Рана была настолько глубокой, что мужчина умер сразу.