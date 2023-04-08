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Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о похолоданиях с 13 апреля

8 апреля 2023, 04:30
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе могут начаться похолодания и будет облачно, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу, 8 апреля, температура составит 17 градусов и будет дождливо. В воскресенье сложится аналогичная погода, но похолодает до 14 градусов.

Дожди прекратятся на следующей неделе, а температура вернется к прежним отметкам в 17 градусов. В среду могут пройти дожди, которые прекратятся ближе к вечеру.

Режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области
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А с четверга, 13 числа, начнутся похолодания и температура не поднимется выше 12 градусов. Вместе с этим вернется дождливая погода. 

Ранее режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Погода#Прогноз погоды
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