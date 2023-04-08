Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
В субботу, 8 апреля, температура составит 17 градусов и будет дождливо. В воскресенье сложится аналогичная погода, но похолодает до 14 градусов.
Дожди прекратятся на следующей неделе, а температура вернется к прежним отметкам в 17 градусов. В среду могут пройти дожди, которые прекратятся ближе к вечеру.
А с четверга, 13 числа, начнутся похолодания и температура не поднимется выше 12 градусов. Вместе с этим вернется дождливая погода.
Ранее режим ЧС, введенный из-за непогоды, сняли в Ростовской области.