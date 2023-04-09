Когда подошел срок внесения арендной платы, компания не смогла связаться с мужчиной. Позже выяснилось, что он не установил автомат по продаже кофе в торговом центре, как собирался. Владелец бизнеса сообщил об инциденте в полицию, и стражи правопорядка разыскали подозреваемого.