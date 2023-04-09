Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
По данным силовиков, 40-летний мужчина подписал договор аренды и утверждал, что установит машину в одном из торговых центров Ростова.
Когда подошел срок внесения арендной платы, компания не смогла связаться с мужчиной. Позже выяснилось, что он не установил автомат по продаже кофе в торговом центре, как собирался. Владелец бизнеса сообщил об инциденте в полицию, и стражи правопорядка разыскали подозреваемого.
Мужчина признался, что продал кофемашину знакомому по низкой цене и потратил деньги на себя.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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