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Ростовчанин украл кофейный автомат

9 апреля 2023, 05:26
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанин украл кофейный автомат
Житель Ростова-на-Дону украл кофейный автомат у компании, у которой он его арендовал и продал, а затем исчез, сообщает пресс-служба МВД России по Ростовской области.

По данным силовиков, 40-летний мужчина подписал договор аренды и утверждал, что установит машину в одном из торговых центров Ростова.

Когда подошел срок внесения арендной платы, компания не смогла связаться с мужчиной. Позже выяснилось, что он не установил автомат по продаже кофе в торговом центре, как собирался. Владелец бизнеса сообщил об инциденте в полицию, и стражи правопорядка разыскали подозреваемого.

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Мужчина признался, что продал кофемашину знакомому по низкой цене и потратил деньги на себя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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