rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Изображение материала

Полиция ищет в Ростове мужчину, фотографировавшего военную технику

10 апреля 2023, 16:49
Фото: 1MI
В Ростове полиция ищет мужчину, фотографировавшего военную технику
В Ростове правоохранительные органы разыскивают мужчину, фотографировавшего военную технику, пишут Telegram-каналы.

Правоохранительные органы в Ростове разыскивают неизвестного мужчину, фотографировавшего военную технику. Подозрительного незнакомца заметили на улице Дебальцевской, 1а в микрорайоне Военвед.

Военную технику заметили на дорогах Ростовской области 9 апреля
Узнать подробнее

Telegram-канал «Че по Ростову?» пишет, что мужчина сразу смутил прохожих странным поведением. Сидя в своей машине, он, не переставая, фотографировал военную технику. Сделав снимки, он оперативно скрылся в неизвестном направлении.

Ранее скопление военной техники на судоверфи показали жители Азова.

Читайте также:
Скопление военной техники на судоверфи показали жители АзоваВласти в Ростове заявили о миллионных выплатах за захваченную военную технику НАТОВласти предупредили о военной технике на улицах В Ростовской области
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Военная техника в Ростовской области#Полиция в Ростове#Соцсети
Подпишитесь
«Белые шнурки — расисты, голубые — геи»: как возникла субкультура скинхедов в Ростове
Сегодня, 11:40
В Ростовской области власти переживают из-за радиации, а детей учат управлять БПЛА
Сегодня, 15:04
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, как отговаривал людей ходить в храм
Сегодня, 12:36
Политолог Абросимов разъяснил заявления Украины об ударах по Ростовской области
Сегодня, 12:21
Путин поручил сократить разницу доходов в Крыму и Ростовской области
Сегодня, 15:02
Жителям Ростовской области рассказали, как стать контрактниками
Сегодня, 15:02