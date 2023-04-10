Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Правоохранительные органы в Ростове разыскивают неизвестного мужчину, фотографировавшего военную технику. Подозрительного незнакомца заметили на улице Дебальцевской, 1а в микрорайоне Военвед.
Telegram-канал «Че по Ростову?» пишет, что мужчина сразу смутил прохожих странным поведением. Сидя в своей машине, он, не переставая, фотографировал военную технику. Сделав снимки, он оперативно скрылся в неизвестном направлении.
Ранее скопление военной техники на судоверфи показали жители Азова.