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Власти в Ростове заявили о миллионных выплатах за захваченную военную технику НАТО

7 апреля 2023, 16:18
Фото: wikipedia.org
Власти Ростова рассказали о миллионных премиях за захват военной техники НАТО
Участники спецоперации могут получить миллионные премии за захват военной техники НАТО, сообщила администрация Ростова.

Власти Ростова рассказали о дополнительных выплатах участникам спецоперации. Выяснилось, что в них входят премии за захват вражеской техники. В частности, один миллион рублей полагается бойцу за захват танков Leopard, Abrams, Challenger или пусковой установки HIMARS. За уничтожение танка НАТО на поле боя можно получить 500 тысяч рублей.

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50 тысяч рублей положены бойцу за ликвидацию беспилотника средней дальности, ракеты «Точка-У», снарядов РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS. Столько же готовы заплатить за уничтожение зенитно-ракетной установки С-300, «Бук», «Тор» или «Оса». За сбитый самолет военнослужащий получит премию в 200 тысяч рублей.

Ранее губернатору Ростовской области Василию Голубеву предложили платить 150 тысяч добровольцам за участие в СВО.

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