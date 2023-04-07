Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Власти Ростова рассказали о дополнительных выплатах участникам спецоперации. Выяснилось, что в них входят премии за захват вражеской техники. В частности, один миллион рублей полагается бойцу за захват танков Leopard, Abrams, Challenger или пусковой установки HIMARS. За уничтожение танка НАТО на поле боя можно получить 500 тысяч рублей.
50 тысяч рублей положены бойцу за ликвидацию беспилотника средней дальности, ракеты «Точка-У», снарядов РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS. Столько же готовы заплатить за уничтожение зенитно-ракетной установки С-300, «Бук», «Тор» или «Оса». За сбитый самолет военнослужащий получит премию в 200 тысяч рублей.
Ранее губернатору Ростовской области Василию Голубеву предложили платить 150 тысяч добровольцам за участие в СВО.