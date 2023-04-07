Власти Ростова рассказали о дополнительных выплатах участникам спецоперации. Выяснилось, что в них входят премии за захват вражеской техники. В частности, один миллион рублей полагается бойцу за захват танков Leopard, Abrams, Challenger или пусковой установки HIMARS. За уничтожение танка НАТО на поле боя можно получить 500 тысяч рублей.