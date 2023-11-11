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Выплаты участникам СВО в Ростове

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Ноябрь 2023
В Ростовской области юрфирма обманула семью погибшего бойца СВО
11 ноября 2023, 11:46
Август 2023
В Ростовской области сотрудник МЧС перевел ВСУ 5 млн руб, полученные за ранение сына
15 августа 2023, 16:33
Вдова участника СВО не может получить выплаты из-за ошибки ростовского морга
10 августа 2023, 16:19
Апрель 2023
Бойцов СВО из Ростовской области будут признавать пропавшими без вести через полгода
В России, в том числе Ростовской области, упростили процедуру признания бойцов пропавшими без вести, сообщили в Госдуме.
11 апреля 2023, 15:02
Стало известно, сколько платят ростовским военным за один день участия в СВО
7 апреля 2023, 17:28
Власти в Ростове заявили о миллионных выплатах за захваченную военную технику НАТО
Участники спецоперации могут получить миллионные премии за захват военной техники НАТО, сообщила администрация Ростова.
7 апреля 2023, 16:18

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