Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Местный житель отправился на автомобиле по делам и увидел несколько бронированных автомобилей, которые ехали впереди него. Он заснял их на видео, после чего разместил в Интернете.
«На территорию Азовской судоверфи заехала военная техника. По сообщениям местных властей, в промзоне проходят съемки художественного фильма, а машины используются в качестве реквизита», — написал автор.
Действительно, до этого городские власти предупреждали о подобном и звуках стрельбы, так сейчас проходят съемки киноленты, посвященной спецоперации. Известно, что стрельбу ведут холостыми патронами.
О том, как проходят съемки, читайте в материале по ссылке.