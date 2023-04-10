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Скопление военной техники на судоверфи показали жители Азова

10 апреля 2023, 13:29
Фото: Любимый Город Ростов на Дону . ГИС - РО
Военную технику заметили в Азове в апреле
В Ростовской области на одной из дорог в Азове заметили военную техники, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Местный житель отправился на автомобиле по делам и увидел несколько бронированных автомобилей, которые ехали впереди него. Он заснял их на видео, после чего разместил в Интернете.

«На территорию Азовской судоверфи заехала военная техника. По сообщениям местных властей, в промзоне проходят съемки художественного фильма, а машины используются в качестве реквизита», — написал автор.

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Военную технику заметили в Азове в апреле
Видео: Любимый Город Ростов на Дону . ГИС - РО

Действительно, до этого городские власти предупреждали о подобном и звуках стрельбы, так сейчас проходят съемки киноленты, посвященной спецоперации. Известно, что стрельбу ведут холостыми патронами.

О том, как проходят съемки, читайте в материале по ссылке.

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