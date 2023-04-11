При этом частой причиной использования труда мигрантов 70% опрошенных назвали то, что соискатели из других стран оценивают свой труд дешевле. Еще 58% уверены, что мигранты берутся за работу с такими условиями, которые просто не подходят местным жителям. Кроме того, 42% респондентов считают, что недобросовестные работодатели нанимают мигрантов, поскольку последние не смогут защитить свои права.