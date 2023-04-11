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Каждый второй работающий дончанин заявил о переизбытке трудовых мигрантов

11 апреля 2023, 14:35
Фото: 78.мвд.рф
Каждый второй работающий дончанин заявил о переизбытке трудовых мигрантов
В Ростовской области 48% работающих дончан назвали избыточным количество трудовых мигрантов, об этом сообщил популярный портал по трудоустройству.

Аналитики портала HH.ru провели опрос среди работающего населения и соискателей Ростовской области, чтобы выяснить, как дончане относятся к трудовым мигрантам.

Так, по итогам опроса, фактически каждый второй дончанин заявил, что в регионе стало слишком много трудовых мигрантов, особенно, в сфере пассажироперевозок, закупок, конкуренция с приезжими выросла и в рядах рабочего персонала.

Еще 30% жителей считают, что иностранцев на рынке труда оптимальное количество. тем временем 6% респондентов считают, что рынок труда Ростовской области способен обеспечить рабочие места для большего числа мигрантов.

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При этом частой причиной использования труда мигрантов 70% опрошенных назвали то, что соискатели из других стран оценивают свой труд дешевле. Еще 58% уверены, что мигранты берутся за работу с такими условиями, которые просто не подходят местным жителям. Кроме того, 42% респондентов считают, что недобросовестные работодатели нанимают мигрантов, поскольку последние не смогут защитить свои права.

Что касается данных опроса работодателей, то только 16% компаний заявили, что берут на работу трудовых мигрантов. 76% из них нанимают до 10 человек ежемесячно. В основной массе это граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также Казахстана, Беларуси, Армении, Азербайджана и Молдовы.

Ранее в Ростове заявили, что водителями общественного транспорта станут мигранты из Киргизии.

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