Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Аналитики портала HH.ru провели опрос среди работающего населения и соискателей Ростовской области, чтобы выяснить, как дончане относятся к трудовым мигрантам.
Так, по итогам опроса, фактически каждый второй дончанин заявил, что в регионе стало слишком много трудовых мигрантов, особенно, в сфере пассажироперевозок, закупок, конкуренция с приезжими выросла и в рядах рабочего персонала.
Еще 30% жителей считают, что иностранцев на рынке труда оптимальное количество. тем временем 6% респондентов считают, что рынок труда Ростовской области способен обеспечить рабочие места для большего числа мигрантов.
При этом частой причиной использования труда мигрантов 70% опрошенных назвали то, что соискатели из других стран оценивают свой труд дешевле. Еще 58% уверены, что мигранты берутся за работу с такими условиями, которые просто не подходят местным жителям. Кроме того, 42% респондентов считают, что недобросовестные работодатели нанимают мигрантов, поскольку последние не смогут защитить свои права.
Что касается данных опроса работодателей, то только 16% компаний заявили, что берут на работу трудовых мигрантов. 76% из них нанимают до 10 человек ежемесячно. В основной массе это граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также Казахстана, Беларуси, Армении, Азербайджана и Молдовы.
Ранее в Ростове заявили, что водителями общественного транспорта станут мигранты из Киргизии.