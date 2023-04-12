Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В 2018 году предприниматель предлагал всем желающим кадастровые услуги, за счет которых обманывал клиентов и похищал их деньги. Также он по поддельным документам переводил принадлежащие Новошахтинску земельные участки в частную собственность.
«Фигуранту вменяют 100 эпизодов преступлений, а размер ущерба оценили на сумму 80 миллионов рублей. Теперь по факту мошенничества возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
В данный момент проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства. Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.
Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.