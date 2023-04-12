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Бизнесмен обманул на 80 млн рублей власти и жителей Новошахтинска

12 апреля 2023, 13:55
Фото: Vitaly V. Kuzmin/cc by sa/wikimedia.org
Бизнесмен обманул на 80 млн рублей власти и жителей Новошахтинска
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении бизнесмена, который обманывал власти и местных жителей, сообщили в региональном УФСБ.

В 2018 году предприниматель предлагал всем желающим кадастровые услуги, за счет которых обманывал клиентов и похищал их деньги. Также он по поддельным документам переводил принадлежащие Новошахтинску земельные участки в частную собственность.

«Фигуранту вменяют 100 эпизодов преступлений, а размер ущерба оценили на сумму 80 миллионов рублей. Теперь по факту мошенничества возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

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В данный момент проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства. Максимальное наказание составляет 10 лет колонии.

Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.

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