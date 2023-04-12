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Депутат Госдумы выступил в защиту блогера Сергея Рулева, арестованного в Ростове

12 апреля 2023, 18:33
Фото: Видео канал Sergey RULJOV
Сергей Рулев
Депутат Госдумы Олег Матвейчев выступил в защиту блогера Сергея Рулева, арестованного в Ростове-на-Дону, пишут СМИ.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев выступил в защиту журналиста и блогера Сергея Рулёва, арестованного в Ростове-на-Дону. Парламентарий написал обращение к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку обстоятельств задержания Рулева.

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Матвейчев заявил о заслугах блогера в освещении спецоперации на Украине, отметил его борьбу с оппозиционными настроениями. «ПолитНавигатор» приводит слова депутата о том, что Рулев мог оказаться под арестом из-за «отсутствия опыта в журналистской деятельности в РФ и действий по аналогии с беззаконием на Украине».

Напомним, 7 апреля стало известно, что ростовский блогер Сергей Рулев отправится в СИЗО на полгода. Его обвинили в нарушении меры пресечения, так как по решению суда он не имеет права посещать массовые мероприятия. Ранее в отношении блогера было возбуждено уголовное дело, он подозревается в оскорблении представителя власти, вымогательстве и неуважении к суду.

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