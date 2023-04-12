Матвейчев заявил о заслугах блогера в освещении спецоперации на Украине, отметил его борьбу с оппозиционными настроениями. «ПолитНавигатор» приводит слова депутата о том, что Рулев мог оказаться под арестом из-за «отсутствия опыта в журналистской деятельности в РФ и действий по аналогии с беззаконием на Украине».