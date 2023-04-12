Убийство произошло в декабре 2022 года в штабе воинской части, когда обвиняемый достал пистолет и не вытащил из него магазин, после чего перезарядил. Сам он думал, что оружие не заряжено и направил его на сослуживца, чтобы сымитировать выстрел.