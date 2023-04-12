Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Убийство произошло в декабре 2022 года в штабе воинской части, когда обвиняемый достал пистолет и не вытащил из него магазин, после чего перезарядил. Сам он думал, что оружие не заряжено и направил его на сослуживца, чтобы сымитировать выстрел.
Фигурант нажал на спусковой крючок и раздался выстрел, из-за которого погиб его оппонент. После этого возбудили уголовное дело, а военнослужащий полностью признал вину.
Суд учел, что стрелок пытался остановить кровотечение потерпевшего и помогал доставить его в больницу, а позже перечислил 400 тысяч рублей матери погибшего. Суд приговорил его к 1,5 года заключения в колонии-поселения.
Ранее жителя в Ростове-на-Дону арестовали за убийство девушки молотком из-за шума.