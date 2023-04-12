Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Напомним, что 8 апреля 42-летний подозреваемый проводил время в квартире дома на бульваре Комарова и ему мешал доносившийся от соседей шум. Тогда он решил поговорить с 17-летней соседкой и взял с собой нож с молотком.
Во время выяснения отношений мужчина напал девушку и убил ее, после чего был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет 15 лет колонии.
Теперь Ворошиловский районный суд арестовал Чепурных до 8 июня.
О том, как происходят нападения на несовершеннолетних в Ростове, читайте расширенный материале RostovGazeta.