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Жителя в Ростове-на-Дону арестовали за убийство девушки молотком из-за шума

12 апреля 2023, 08:38
Фото: 1MI
Жителя в Ростове-на-Дону арестовали за убийство девушки молотком из-за шума
В Ростове-на-Дону заключили под стражу Олега Чепурных, подозреваемого в убийстве девушки, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что 8 апреля 42-летний подозреваемый проводил время в квартире дома на бульваре Комарова и ему мешал доносившийся от соседей шум. Тогда он решил поговорить с 17-летней соседкой и взял с собой нож с молотком.

Во время выяснения отношений мужчина напал девушку и убил ее, после чего был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет 15 лет колонии.

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Теперь Ворошиловский районный суд арестовал Чепурных до 8 июня.

О том, как происходят нападения на несовершеннолетних в Ростове, читайте расширенный материале RostovGazeta.

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