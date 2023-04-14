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Полицейских из Ростовской области массово отправляют под арест в апреле

14 апреля 2023, 08:05
Фото: Ессентукский городской суд
Полицейских из Ростовской области массово отправляют под арест в апреле
Меру пресечения в виде заключения под стражу избрали сотрудникам полиции из Ростовской области, которых поймали на взятках, пишет Telegram-канал судов Ставропольского края.

Ессентукский городской суд отправил в СИЗО 23 человека, среди которых представители правоохранительных органов. Еще одного подозреваемого посадили под домашний арест. 

Напомним, что полицейские сколотили банду, которая ежемесячно получала деньги от магазинов, а за это их не трогали, даже если они допускали нарушения. Всего подельники могли получить около 25 миллионов рублей. 

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В рамках возбужденных уголовных дел провели 85 обысков и нашли крупные суммы денег. 

Ранее появилась информация, что один из фигурантов по делу ОПГ полиции в Ростове сбежал от следствия.

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