Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Ессентукский городской суд отправил в СИЗО 23 человека, среди которых представители правоохранительных органов. Еще одного подозреваемого посадили под домашний арест.
Напомним, что полицейские сколотили банду, которая ежемесячно получала деньги от магазинов, а за это их не трогали, даже если они допускали нарушения. Всего подельники могли получить около 25 миллионов рублей.
В рамках возбужденных уголовных дел провели 85 обысков и нашли крупные суммы денег.
Ранее появилась информация, что один из фигурантов по делу ОПГ полиции в Ростове сбежал от следствия.