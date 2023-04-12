Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Напомним, что по информации СМИ, более 20 человек, в числе которых сотрудники полиции, стали подозреваемыми в деле о создании преступного сообщества и получения взяток от бизнесменов. Оперативники провели свыше 80 обысков, изъяли крупные суммы наличных.
Казалось бы, ситуация в Ростове с нелегальной торговлей начала оздоравливаться. Читатели RostovGazeta сообщили об исчезновении некоторых нелегальных базарчиков. Однако эксперт склоняется к мнению, что даже после ареста полицейских, ситуация вряд ли изменится.
«О нестационарных объектах торговли в городе знают все. И администрация, и участковый, и предприниматель, и органы правопорядка. Ведь узнать об этом элементарно. Только это не помогает», — отмечает Сергей Левченко.
Спикер подчеркивает, что на днях в Народный фронт поступило обращение от предпринимателей. Люди жалуются, что у них отбирают торговые места, оставляя их без работы.
«Предприниматели 20 лет законно стояли на своих местах, а последние годы их стали ущемлять. Требуют, чтобы они освободили свои торговые точки, уступив их кому-то другому», — рассказывает собеседник.
При этом, по словам правозащитника, если такой предприниматель придет в торговый отдел для рассмотрения вариантов, ему дадут визитку человека, который готов сдать торговый объект в аренду.
«А если предприниматель не зарабатывает денег на аренду, ему предлагают участвовать в торгах. И вроде бы все правильно, и торговая процедура открытая, только торги разыгрываются сразу на 100 торговых объектов. Ну и какой предприниматель сможет сразу выкроить столько денег? Понятно же, что эту возможность получит лишь тот, кто в дальнейшем будет сдавать объекты в аренду и получать за это деньги. А людей, готовых закупить 100 торговых объектов, совсем немного в нашем городе», — подчеркивает правозащитник.
Спикер уверен, что в торговых объектах Ростова давно необходимо навести порядок. Эксперт высказывает мнение, что арестованные полицейские — далеко не первые, которые были задержаны по этому вопросу. Поэтому сложно исключить, что на их место не придут другие.
«Чтобы победить нелегальную торговлю необходимо полностью убрать любые возможности личностного контроля. Торговым объектам нужна цифровизация. Чтобы, открыв кадастровую карту или карту города, каждый мог увидеть законно работающий торговый объект. Только в этом случае проблемы будут устранены», — резюмирует Сергей Левченко.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Управление торговли Ростова не смогло справиться с нелегальным рынком на Сержантова.