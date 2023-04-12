«А если предприниматель не зарабатывает денег на аренду, ему предлагают участвовать в торгах. И вроде бы все правильно, и торговая процедура открытая, только торги разыгрываются сразу на 100 торговых объектов. Ну и какой предприниматель сможет сразу выкроить столько денег? Понятно же, что эту возможность получит лишь тот, кто в дальнейшем будет сдавать объекты в аренду и получать за это деньги. А людей, готовых закупить 100 торговых объектов, совсем немного в нашем городе», — подчеркивает правозащитник.