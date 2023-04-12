Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Всего подозреваемыми оказались более 20 человек, у которых прошли 85 обысков. По данным следствия, с 2015 года магазины ежемесячно платили им деньги за то, чтобы правоохранители не наказывали их за нарушения.
Общая сумма взяток составляет более 25 миллионов рублей. Теперь 161.ру написало, что несколько фигурантов дали показания на коллег, а девять офицеров сотрудничать отказались.
«Часть руководящего состава этапируют в Москву для следственных действий, связанных с уголовными делами против сотрудников судебной системы», — пишет издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.