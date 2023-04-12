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Часть подозреваемых по делу полицейской ОПГ в Ростове этапируют в Москву

12 апреля 2023, 12:49
Фото: 1MI
Часть подозреваемых по делу полицейской ОПГ в Ростове этапируют в Москву
В Москву доставят часть подозреваемых по уголовному делу, по которому проходят полицейские в Ростове-на-Дону, пишут СМИ.

Всего подозреваемыми оказались более 20 человек, у которых прошли 85 обысков. По данным следствия, с 2015 года магазины ежемесячно платили им деньги за то, чтобы правоохранители не наказывали их за нарушения.

Общая сумма взяток составляет более 25 миллионов рублей. Теперь 161.ру написало, что несколько фигурантов дали показания на коллег, а девять офицеров сотрудничать отказались.

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«Часть руководящего состава этапируют в Москву для следственных действий, связанных с уголовными делами против сотрудников судебной системы», — пишет издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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