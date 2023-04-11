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Ирина Волк заявила о готовящейся проверке в МВД в Ростове после обысков и арестов

11 апреля 2023, 13:48
Фото: МВД
Ирина Волк заявила о проверке после 85 обысков в полиции Ростова
Руководство УМВД РФ по Ростовской области начало служебную проверку после проведенных обысков в полиции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Ростове провели 85 обысков дома и на работе у полицейских, а также гражданских лиц в рамках уголовного дела. По данным МВД, они получали взятки от владельцев магазинов, чтобы не привлекать их к ответственности за нарушения.

Эта группировка действовала с 2015 года и за это время предприниматели заплатили 25 миллионов рублей. Всего подозреваемыми стали более 20 человек, у которых нашли крупную сумму денег и документы, имеющие значение для дела.

Ирина Волк сообщила о 85 обысках, проведенных у полицейских в Ростове
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В данный момент устанавливаются все обстоятельства преступлений.

«Расследование уголовного дела продолжается. Руководством ГУ МВД России по Ростовской области назначена служебная проверка», — прокомментировала Ирина Волк.

Расширенный материал о том, как «крышевали» торговые точки в Ростове-на-Дону, читайте по ссылке.

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