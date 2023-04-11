Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
В Ростове провели 85 обысков дома и на работе у полицейских, а также гражданских лиц в рамках уголовного дела. По данным МВД, они получали взятки от владельцев магазинов, чтобы не привлекать их к ответственности за нарушения.
Эта группировка действовала с 2015 года и за это время предприниматели заплатили 25 миллионов рублей. Всего подозреваемыми стали более 20 человек, у которых нашли крупную сумму денег и документы, имеющие значение для дела.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства преступлений.
«Расследование уголовного дела продолжается. Руководством ГУ МВД России по Ростовской области назначена служебная проверка», — прокомментировала Ирина Волк.
Расширенный материал о том, как «крышевали» торговые точки в Ростове-на-Дону, читайте по ссылке.