Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
СМИ писали, что подозреваемого задержали при получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей за изменение меры человеку, находящемуся под следствием. Официальной информации о задержании не было, она уточняется.
В соцсетях пользователи написали, что начались настоящие облавы в регионе, так как до этого уже проходили обыски у судей и сотрудников полиции. Также заводили уголовные дела, которые сейчас находятся на стадии расследования.
«Прям охота на ведьм началась», — написали ростовчане.
«У них вообще страха нет? Тут всех арестовывают, а им все равно», — заявили подписчики.
«Ну он прокурор и достаточно много знает лазеек в законодательстве, чтобы уйти от ответственности. Из-за этого в момент облав на них он не боится брать взятки», — говорится в комментариях.
«Думал, что его пронесет», — считают горожане.