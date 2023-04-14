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«Всех арестовывают, а ему все равно»: ростовчане высказались о задержании прокурора

14 апреля 2023, 11:32
Фото: Фото для иллюстрации / 1MI
«Всех арестовывают, а ему все равно»: ростовчане высказались о задержании прокурора

Ростовчан удивила смелость прокурора для получения взятки на фоне массовых облав

Силовики, по информации СМИ, задержали прокурора Железнодорожного района Ростова-на-Дону Александра Алексеева, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

СМИ писали, что подозреваемого задержали при получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей за изменение меры человеку, находящемуся под следствием. Официальной информации о задержании не было, она уточняется.

В соцсетях пользователи написали, что начались настоящие облавы в регионе, так как до этого уже проходили обыски у судей и сотрудников полиции. Также заводили уголовные дела, которые сейчас находятся на стадии расследования.

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«Прям охота на ведьм началась», — написали ростовчане.

«У них вообще страха нет? Тут всех арестовывают, а им все равно», — заявили подписчики.

«Ну он прокурор и достаточно много знает лазеек в законодательстве, чтобы уйти от ответственности. Из-за этого в момент облав на них он не боится брать взятки», — говорится в комментариях.

«Думал, что его пронесет», — считают горожане.

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