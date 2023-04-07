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Путин назначил силовика Александра Гацко первым замом прокурора Ростовской области

7 апреля 2023, 12:38
Фото: severnoe-tushino.mos.ru
Путин назначил силовика Александра Гацко первым замом прокурора Ростовской области

Первым замом прокурора Ростовской области стал силовик из Москвы Александр Гацко

Александр Гацко назначен первым заместителем прокурора Ростовской области, сообщается на сайте ведомства.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении первым заместителем прокурора Ростовской области 44-летнего Александра Гацко. В прокуратуре региона он работает с 2020 года.

Известно, что в 2001 году Гацко окончил Уральскую государственную академию по специальности «юриспруденция». Тогда же он поступил на службу в органы. В частности, в Москве он дослужился от простого следователя до главы по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры города Москвы.

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В Ростовской области с 2020 года Гацко работал заместителем прокурора региона.

Ранее RostovGazeta рассказала о самых влиятельных людях Ростовской области.

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