Известно, что в 2001 году Гацко окончил Уральскую государственную академию по специальности «юриспруденция». Тогда же он поступил на службу в органы. В частности, в Москве он дослужился от простого следователя до главы по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры города Москвы.