Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении первым заместителем прокурора Ростовской области 44-летнего Александра Гацко. В прокуратуре региона он работает с 2020 года.
Известно, что в 2001 году Гацко окончил Уральскую государственную академию по специальности «юриспруденция». Тогда же он поступил на службу в органы. В частности, в Москве он дослужился от простого следователя до главы по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры города Москвы.
В Ростовской области с 2020 года Гацко работал заместителем прокурора региона.
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