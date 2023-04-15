rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Изображение материала

Безопасность сооружений проверят на «Ростов-Арене» за 1 млн рублей

15 апреля 2023, 08:01
Фото: 1mi
На проведение геотехнического мониторинга на стадионе «Ростов-Арена» планируется направить до 1,1 миллиона рублей, говорится на сайте Госзакупок.

В данный момент идет выбор подрядчика, победитель станет известен 24 апреля. А сами работы необходимо провести до 30 ноября этого года.

План выполнения работ должен быть утвержден в течение пяти дней с момента подписания контракта.

ФК «Ростов» оштрафовали из-за грубого поведения Карпина и команды
Узнать подробнее

Добавим, что мониторинг проводится для обеспечения безопасности строительства и эксплуатационной надежности объектов.

Ранее стало известно, что на содержание стадиона «Ростов-Арена» в 2023 году выделили 70,3 млн рублей

Читайте также:
ФК «Ростов» оштрафовали из-за грубого поведения Карпина и командыГлавный тренер ФК «Ростов» назвал причины поражения в Кубке РоссииФК «Ростов» в меньшинстве на своем поле обыграл «Торпедо» со счетом 2:1
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Стадион в Ростове-на-Дону#Закупка в Ростове-на-Дону#Безопасность в Ростове
Подпишитесь
В Ростове прокурора поймали на взятке, а из старого аэропорта сделают автовокзал
Вчера, 17:16
Жители Ростовской области пожаловались на странный налет на листьях в апреле
Вчера, 16:01
Задержанного за взятку прокурора Алексеева отстранили от работы в Ростове
Вчера, 15:49
Груженый КамАЗ провалился под землю в Ростове
Вчера, 14:47
«Хулиганство»: в митрополии высказались о мироточащем распятии Христа в Новочеркасске
Вчера, 14:46
Алексей Логвиненко предложил ростовчанам продлить отопительный сезон
Вчера, 14:53