Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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В данный момент идет выбор подрядчика, победитель станет известен 24 апреля. А сами работы необходимо провести до 30 ноября этого года.
План выполнения работ должен быть утвержден в течение пяти дней с момента подписания контракта.
Добавим, что мониторинг проводится для обеспечения безопасности строительства и эксплуатационной надежности объектов.
Ранее стало известно, что на содержание стадиона «Ростов-Арена» в 2023 году выделили 70,3 млн рублей