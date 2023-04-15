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Законопроект о повышении тарифа на капремонт отозвали в Ростовской области

15 апреля 2023, 06:46
Фото: 1mi
В Ростовской области отозвали законопроект, касающийся увеличения тарифа на капремонт домов, сообщают СМИ.

Ранее поступило предложение каждый год увеличивать тариф на индекс потребительских цен. Так, в этом году размер платы мог вырасти на 12% и составил бы 14 рублей за квадратный метр.

«Местных жителей это возмутило и петицию против поправок подписали 30 тысяч человек. В результате законопроект отозвали», — пишет «АиФ-Ростов».

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Отмечается, что до этого подписи против повышения тарифа собирали в феврале 2022 года, когда его хотели повысить в два раза.

Ранее стало известно, что в Ростовской области поменяется методика расчета тарифа за капремонт.

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#Илья Протвинов#Общество#Тариф за капремонт#Подорожание в Ростове#Законопроект в Ростове#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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