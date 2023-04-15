Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Ранее поступило предложение каждый год увеличивать тариф на индекс потребительских цен. Так, в этом году размер платы мог вырасти на 12% и составил бы 14 рублей за квадратный метр.
«Местных жителей это возмутило и петицию против поправок подписали 30 тысяч человек. В результате законопроект отозвали», — пишет «АиФ-Ростов».
Отмечается, что до этого подписи против повышения тарифа собирали в феврале 2022 года, когда его хотели повысить в два раза.
Ранее стало известно, что в Ростовской области поменяется методика расчета тарифа за капремонт.