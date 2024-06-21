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Подорожание в Ростове

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2024
Профессор экономики предупредил о росте цен в Ростове в ближайшем будущем
21 июня 2024, 18:32
2023
Во сколько обойдется выпускной в Ростовской области
В Ростовской области совсем скоро школьники будут праздновать выпускные. Во сколько они обойдутся и где можно отметить это событие, в материале RostovGazeta.
22 мая 2023, 09:11
Продукты резко подорожали в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области с начала этого года выросли цены на ряд продовольственных товаров, сообщает Ростовстат.
15 апреля 2023, 08:58
Законопроект о повышении тарифа на капремонт отозвали в Ростовской области
В Ростовской области отозвали законопроект, касающийся увеличения тарифа на капремонт домов, сообщают СМИ.
15 апреля 2023, 06:46

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