Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В сентябре 2022 года в хуторе Ельбузд фигурант пробрался через окно в чужой дом и обыскал кухню, где в диване нашел два миллиона рублей. После этого он скрылся, но через некоторое время его задержали и возбудили уголовное дело.
Во время обыска у мужчины нашли 510 тысяч рублей и заключили его под стражу. На суде он признался, что совершил кражу, но только одного миллиона рублей.
«Указанная версия подсудимого будет оценена судом при вынесении итогового решения по уголовному делу. Судебное заседание пройдет 18 апреля», — прокомментировали в суде.
Ранее в Батайске 22-летний парень изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионерку.