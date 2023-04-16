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Житель в Ростовской области нашел в диване на кухне 2 млн рублей

16 апреля 2023, 06:36
Фото: 1mi
В Ростовской области будут судить местного жителя, который пробрался в чужой дом и нашел крупную сумму, сообщает Азовский городской суд.

В сентябре 2022 года в хуторе Ельбузд фигурант пробрался через окно в чужой дом и обыскал кухню, где в диване нашел два миллиона рублей. После этого он скрылся, но через некоторое время его задержали и возбудили уголовное дело.

Во время обыска у мужчины нашли 510 тысяч рублей и заключили его под стражу. На суде он признался, что совершил кражу, но только одного миллиона рублей.

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«Указанная версия подсудимого будет оценена судом при вынесении итогового решения по уголовному делу. Судебное заседание пройдет 18 апреля», — прокомментировали в суде.

Ранее в Батайске 22-летний парень изнасиловал и ограбил 74-летнюю пенсионерку.

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