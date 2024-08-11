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Ограбление в Ростове

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2024
В центре Ростова ограничат движение транспорта из-за реставрации домов
Ограничения движения для транспорта и пешеходов введут в Ростове на нескольких участках дороги в связи с работами по реставрации зданий, сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.
11 августа 2024, 10:05
2023
Неизвестный с оружием и в камуфляже напал на магазин в Ростове
В центре Ростова неизвестный ограбил магазин сотовой связи, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».
15 октября 2023, 15:14
Неизвестные обокрали девушку, когда она упала в обморок на Пушкинской в Ростове
16 июля 2023, 18:36
План «Сирена» введен в Ростове из-за вооруженного ограбления ларька с шаурмой
13 мая 2023, 15:36
Вежливый ростовчанин с пистолетом извинился во время ограбления магазина
В Ростове-на-Дону мужчина с пистолетом ограбил магазин, но был очень вежлив с продавщицей, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
13 мая 2023, 13:18
В Ростове парфманьяки ограбили «Рив Гош» и избили охрану
В Ростове грабители ворвались в магазин косметики в ЦУМе и отбили у охранника три флакона духов от Versace, об этом сообщили в местном Telegram-канале.
4 мая 2023, 14:22
Ростовского депутата Петра Пятибратова подозревают в вооруженной краже смартфонов
В Ростове депутата Гордумы Петра Пятибратова подозревают в вооруженном похищении двух смартфонов Xiaomi, сообщения об этом появились в соцсетях.
17 апреля 2023, 14:16
Житель в Ростовской области нашел в диване 2 млн рублей
В Ростовской области будут судить местного жителя, который пробрался в чужой дом и нашел крупную сумму, сообщает Азовский городской суд.
16 апреля 2023, 06:36

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