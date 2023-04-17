Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Проблемы возникли с участком Донского Технического водовода, где произошла авария. Теперь планируется провести восстановительные работы, которые повлекли за собой ограничения водоснабжения.
Они будут действовать до 12.00 мск 19 апреля, а людям воду начнут подавать пониженным давлением. Известно, что аварийная ситуация случилась районе поста ГИБДД в селе Самбек.
Ранее жительница в Каменске-Шахтинском покрылась огромными пятнами из-за воды. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.