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Авария оставила жителей в Таганроге без воды с 17 апреля

17 апреля 2023, 06:22
Фото: 1MI
Авария оставила жителей в Таганроге без воды с 17 апреля

С 17 апреля жители всего Таганрога останутся без холодной воды

В Таганроге с понедельника, 17 апреля, ограничили водоснабжение из-за аварийной ситуации, сообщает МУП «Управление „Водоканал“.

Проблемы возникли с участком Донского Технического водовода, где произошла авария. Теперь планируется провести восстановительные работы, которые повлекли за собой ограничения водоснабжения.

В Таганроге сотни местных жителей могут остаться без воды на три дня с 17 апреля
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Они будут действовать до 12.00 мск 19 апреля, а людям воду начнут подавать пониженным давлением. Известно, что аварийная ситуация случилась районе поста ГИБДД в селе Самбек.

Ранее жительница в Каменске-Шахтинском покрылась огромными пятнами из-за воды. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Нет воды в Таганроге#Проблемы с водой#Отключения воды#Илья Протвинов
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