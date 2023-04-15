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В Таганроге сотни местных жителей могут остаться без воды на три дня с 17 апреля

15 апреля 2023, 15:46
Фото: pxhere.com
В Таганроге сотни местных жителей могут остаться без воды на три дня с 17 апреля
Жителей Таганрога предупредили о проблемах с водоснабжением после аварии на Донском Техническом водоводе, информацией о сроках ограничения подачи воды поделилась пресс-служба МУП «Управление „Водоканал“.

На днях водоканал Таганрога предупредил, что на участке Донского Технического водовода произошла авария. По их словам, проблемы возникли на участке, расположенном в зоне поста Госавтоинспекции села Самбек.

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Из-за необходимости ликвидировать последствия аварии водоканал собирается ограничить подачу холодной воды в сети водоснабжения Таганрога. Ограничения начнут действовать в понедельник, 17 апреля, с 08.00 мск и продлятся до 12.00 мск 19 апреля. В течение всего времени воду будут подавать под низким давлением.

Ранее в Каменске-Шахтинском местная жительница получила кожное заболевание из-за постоянного контакта с некачественной водой, на которую регулярно жалуются горожане.

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