Из-за необходимости ликвидировать последствия аварии водоканал собирается ограничить подачу холодной воды в сети водоснабжения Таганрога. Ограничения начнут действовать в понедельник, 17 апреля, с 08.00 мск и продлятся до 12.00 мск 19 апреля. В течение всего времени воду будут подавать под низким давлением.