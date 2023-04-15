Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
На днях водоканал Таганрога предупредил, что на участке Донского Технического водовода произошла авария. По их словам, проблемы возникли на участке, расположенном в зоне поста Госавтоинспекции села Самбек.
Из-за необходимости ликвидировать последствия аварии водоканал собирается ограничить подачу холодной воды в сети водоснабжения Таганрога. Ограничения начнут действовать в понедельник, 17 апреля, с 08.00 мск и продлятся до 12.00 мск 19 апреля. В течение всего времени воду будут подавать под низким давлением.
Ранее в Каменске-Шахтинском местная жительница получила кожное заболевание из-за постоянного контакта с некачественной водой, на которую регулярно жалуются горожане.