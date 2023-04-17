Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
До 14 ноября на линии будут находиться на 51 автобус, пять трамваев и четыре троллейбуса меньше, чем обычно. Это связано с летним расписанием, а все условия работы прописаны в контрактах с перевозчиками.
По две единицы транспорта убрали с маршрутов №1, 10, 13, 27, 38, 40, 49, 51, 61, 63, 66, 90, 90а, 99, а также трамваев №1, 10. На три автобуса стало меньше на маршрутах №22, 33, 42, на четыре — на №18, 25, 44.
«Дело в том, что зимой из-за непогоды транспорт едет медленнее и требуется больше автобусов, чтобы соблюдать расписание», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ростове с 1 августа на городские маршруты выпустят около 100 новых автобусов.