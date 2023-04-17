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Количество единиц общественного транспорта сократили в Ростове

17 апреля 2023, 06:15
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону количество общественного транспорта сократили с 15 апреля

В Ростове-на-Дону с 15 апреля уменьшили число автобусов на нескольких маршрутах из-за перехода на летнее расписание, сообщает «Ростовский городской транспорт».

До 14 ноября на линии будут находиться на 51 автобус, пять трамваев и четыре троллейбуса меньше, чем обычно. Это связано с летним расписанием, а все условия работы прописаны в контрактах с перевозчиками.

По две единицы транспорта убрали с маршрутов №1, 10, 13, 27, 38, 40, 49, 51, 61, 63, 66, 90, 90а, 99, а также трамваев №1, 10. На три автобуса стало меньше на маршрутах №22, 33, 42, на четыре — на №18, 25, 44.

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«Дело в том, что зимой из-за непогоды транспорт едет медленнее и требуется больше автобусов, чтобы соблюдать расписание», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростове с 1 августа на городские маршруты выпустят около 100 новых автобусов.

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