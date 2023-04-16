В Ростове с 1 августа на городские маршруты выпустят около 100 новых автобусов

Однако уже в апреле глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, по данным портала Dоnnеws, сообщил, что с 1 августа начнут действовать новые муниципальные контракты. По их условиям, автобусы не смогут быть старше 10 лет, двигатели должны будут иметь класс не ниже ЕВРО-4, а все транспортные средства должны будут иметь системы кондиционирования, системы видеонаблюдения и оборудование, необходимое для перевозки маломобильных граждан.