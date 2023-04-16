В Ростове с 1 августа на городские маршруты выпустят около 100 новых автобусов

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Напомним, в начале года власти напомнили, что уже в 2023 году в Ростове истекают сроки действия муниципальных контрактов на обслуживание маршрутов общественного транспорта. В связи с этим администрация города объявила, что планирует ужесточить требования к перевозчикам.
В числе изменений упоминалось не только обязательство ввести единую форму для водителей автобусов, но также отказаться от автобусов малой вместимости Hyundai County. В рамках заключения новых муниципальных контрактов департамент транспорта рассчитывал, что удастся закупить 90 новых автобусов, а ещё 120 автобусов заменить на новые с лучшими характеристиками.
Однако уже в апреле глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, по данным портала Dоnnеws, сообщил, что с 1 августа начнут действовать новые муниципальные контракты. По их условиям, автобусы не смогут быть старше 10 лет, двигатели должны будут иметь класс не ниже ЕВРО-4, а все транспортные средства должны будут иметь системы кондиционирования, системы видеонаблюдения и оборудование, необходимое для перевозки маломобильных граждан.
«В рамках заключения новых муниципальных контрактов коммерческими транспортными предприятиями города планируется обеспечить обновление подвижного состава за счёт собственный средств. Всего планируется приобрести около 100 новых автобусов», — добавил Алексей Логвиненко.