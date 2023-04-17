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Целый клубок змей обнаружил рыбак в Ростовской области днем 16 апреля

17 апреля 2023, 05:16
Фото: 1mi
Житель Ростовской области решил съездить на рыбалку и обнаружил в траве большое количество змей, сообщил он в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что ездил на реку Маныч и обнаружил клубок змей, которые лежали на траве. Он издалека сделал фотографию и пошел дальше по своим делам.

«Крупная-самка, мелкие-самцы. Свадьба у них, вас не приглашали», — пошутили пользователи в комментариях.

Власти Таганрога просят жителей оставить в покое змей на Пушкинской набережной
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«Обыкновенные ужи. Что тут странного», — заявили ростовчане.

«Свадьба змеиная», — сообщают пользователи.

Ранее жители в Таганроге заявили об усыпанной змеями набережной. После этого местные власти попросили жителей оставить в покое змей на Пушкинской набережной.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Змеи в Ростовской области#Рыбалка в Ростовской области#Илья Протвинов
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