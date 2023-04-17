Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Он рассказал, что ездил на реку Маныч и обнаружил клубок змей, которые лежали на траве. Он издалека сделал фотографию и пошел дальше по своим делам.
«Крупная-самка, мелкие-самцы. Свадьба у них, вас не приглашали», — пошутили пользователи в комментариях.
«Обыкновенные ужи. Что тут странного», — заявили ростовчане.
«Свадьба змеиная», — сообщают пользователи.
Ранее жители в Таганроге заявили об усыпанной змеями набережной. После этого местные власти попросили жителей оставить в покое змей на Пушкинской набережной.