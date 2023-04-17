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В Ростове-на-Дону потратят около 5 млн рублей на гала-концерт на День Победы

17 апреля 2023, 09:53
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону потратят около 5 млн рублей на гала-концерт на День Победы
В Ростове-на-Дону направят до пяти миллионов рублей на техническое обеспечение гала-концерта в честь Дня победы, говорится в материалах госзакупок.

Речь идет о концерте, посвященном 78-й годовщине победы в ВОВ. Победителя выберут в рамках электронного аукциона, который проведут 25 апреля.

Начальная цена контракта составляет 4,9 миллиона рублей, он будет действовать до 11 мая. Исполнителю предстоит привезти не менее трех крупногабаритных экранов, провести монтаж и демонтаж сценического комплекса.

Кроме того, компания доставит все необходимое для проведения концерта оборудование. Также она будет ответственной за создание световых спецэффектов на концерте и контейнеры для мусора.

Известно, что концерт состоится на Театральной площади.

Ранее стало известно, что правительство в Ростовской области потратит почти 10 млн рублей на празднование 9 Мая.

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