Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Речь идет о концерте, посвященном 78-й годовщине победы в ВОВ. Победителя выберут в рамках электронного аукциона, который проведут 25 апреля.
Начальная цена контракта составляет 4,9 миллиона рублей, он будет действовать до 11 мая. Исполнителю предстоит привезти не менее трех крупногабаритных экранов, провести монтаж и демонтаж сценического комплекса.
Кроме того, компания доставит все необходимое для проведения концерта оборудование. Также она будет ответственной за создание световых спецэффектов на концерте и контейнеры для мусора.
Известно, что концерт состоится на Театральной площади.
Ранее стало известно, что правительство в Ростовской области потратит почти 10 млн рублей на празднование 9 Мая.